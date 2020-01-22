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22.01.2020 (13:02)

Впервые экипаж нового противодиверсионного катера «Юнармеец Дагестана» приступил к выполнению задач в Каспийском море

Противодиверсионный катер Каспийской флотилии «Юнармеец Дагестана» проекта 21980 (тип «Грачонок») впервые с момента включения его в 2019 году в состав Военно-Морского Флота России приступил к выполнению задач в море.

В пункте базирования Махачкала (Дагестан) его экипаж принял участие в тренировках действий по тревоге.

Он впервые отработал элементы курсовой задачи К-1, в ходе которой успешно выполнил мероприятия по приготовлению к бою и походу.

Подготовка личного состава «Юнармейца Дагестана» была высоко оценена командованием КФл, а также командирами корабельных соединений и кораблей.

 Также экипажи кораблей и судов КФл в ходе тренировок выполнят действия по экстренной подготовке кораблей к выходу в море и готовности к применению оружия по условным целям, организации противовоздушной обороны, проведут тренировки по борьбе за живучесть кораблей.

К тренировке, которая продлится до конца текущей недели, привлечено более 30 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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