22.01.2020 (12:57)

Снайперы ВВО на полигоне в Хабаровском крае отрабатывают новые способы поражения целей на сверхдальних дистанциях

Курсанты школы снайперов Восточного военного округа (ВВО) на полигоне в Хабаровском крае отрабатывают новые способы поражения целей на сверхдальних дистанциях. Впервые для выявления целей военнослужащие используют данные, полученные с беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В ходе тренировок снайперы выполняют боевые стрельбы из крупнокалиберных винтовок АСВК «Корд» на максимальную дальность. Перед стрельбой военнослужащие получают целеуказания от разведывательных БЛА. Подобравшись на нужную дистанцию и сопоставив координаты с местностью, снайпер выполняет стрельбу по цели. Новый способ позволяет выводить из строя легкобронированную технику, расчеты противотанковых средств, а также живую силу противника на удалении около двух километров.

Кроме того, военнослужащие выполняют групповые стрельбы из снайперских винтовок СВД и совершенствуют способы скрытного перемещения. Руководители стрельб с помощью БЛА контролируют организованную маскировку.

Применение снайперов с беспилотной авиацией — новое направление в снайперском деле, оно позволяет снайперским парам заранее оценивать обстановку, выявлять значимые цели и в целом действовать более эффективно.

Справочно:

АСВК «Корд» — российская крупнокалиберная винтовка с ручной перезарядкой, использующая для стрельбы патроны калибра 12,7 мм. На дистанции в 700 метров бронебойно-зажигательными патронами АСВК способна пробить лист металла толщиной 20-мм и поджечь топливо. На дистанции 1500–2000 метров винтовка может вывести из строя небронированную технику, авиацию и радиолокационные станции.

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