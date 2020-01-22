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22.01.2020 (12:37)

Молодые летчики армейской авиации ЮВО приступили к выполнению фигур простого и сложного пилотирования в горах Армении

Молодые летчики военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении приступили к отработке элементов простого и сложного пилотажа в сложных метеорологических условиях.

Экипажи вертолетов в дневное время суток в условиях плохой видимости и тумана выполняют элементы простого пилотирования, такие как взлет, висение, подлеты и перемещения у земли, вертикальное снижение, приземление, посадка и облеты различных маршрутов над аэродромом. В ходе отработки сложных фигур пилотирования летчики осваивают боевой и форсированный развороты, поворот и разворот «на горке», пикирование под различными углами.

Также экипажи вертолетов выполнят задачи по разведке, обнаружению и распознаванию наземных и воздушных целей, будут принимать решения по выбору ракет и авиационных бомб, наводить и поражать цели условного противника электронными пусками в ходе полетов и с зависанием.

К практическим занятиям привлечено около 100 военнослужащих из числа летчиков и борттехников, задействовано около 30 единиц наземной и авиационной военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Авиация
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