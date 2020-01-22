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22.01.2020 (12:37)

Единый день артиллерийского огня проведен на полигоне Прудбой в Волгоградской области

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели Единый день артиллерийского огня на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В едином замысле тактической обстановки артиллеристы выполнили более 100 нормативов и более 120 огневых задач, в том числе около 40 задач с боевой стрельбой.

Подразделения отработали подготовку военной техники к ведению огня, занятие выгодных огневых позиций, выполнили стрельбы из реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» самоходных гаубиц «Мста-С», самоходных артиллерийских орудий «Хоста», противотанковых комплексов «Штурм-С». Артиллеристы уничтожили объекты условного противника на различных дальностях от 2 до 15 км, как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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