22.01.2020 (12:30)

Военные полицейские ЮВО провели специальное учение с применением оружия нелетального действия

Подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, провели специальное учение с применением оружия нелетального действия.

Специальное учение военной полиции было организовано с практическим применением оружия нелетального действия, недавно поступившего на вооружение.

Инспекторы военной полиции отработали проведение специальных операций по задержанию без применения стрелкового вооружения в ситуациях, моделирующих агрессивное поведение задерживаемых лиц.

Военные полицейские с использованием специального бесствольного комплекса «Оса» поразили мишени, имитирующие условных террористов. Мишени были установлены как на открытой местности, так и в помещениях.

В ходе учебного боя военнослужащие отработали различные тактические элементы для ведения стрельбы, в частности, использование различных укрытий для создания огневых позиций в горной местности.

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