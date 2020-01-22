22.01.2020 (12:30)

Команда военных инженеров из Волгоградской области приступила к подготовке к конкурсу АрМИ-2020 «Инженерная формула»

Команда Межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированного в Волгоградской области, на полигоне Волжский приступила к подготовке к отборочному этапу к конкурсу профессионального мастерства «Инженерная формула», проводимого в рамках Армейских международных игр.

На трассе протяжённостью около 4 км военные инженеры совершенствуют свои навыки по оборудованию котлованов на МДК-3, расчеты инженерной машины разграждения ИМР-3 прокладывают дорогу по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала, а путепрокладчиком БАТ-2 восстанавливают дорогу для прохождения колонны военной техники.

По итогам международных конкурсов «Инженерная формула» с 2015 по 2019 год команда Вооруженных Сил Российской Федерации из МРУЦ всегда занимала первые места.

Всего в мероприятиях специальной подготовки к конкурсу принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 30 единиц специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице