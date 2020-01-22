Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.01.2020 (12:23)

Дежурные силы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО отмечают День авиации войск ПВО

Сегодня отмечается День авиации войск противовоздушной обороны, функции которых сейчас выполняют экипажи истребительной авиации.  Дежурные силы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа обеспечивают безопасность воздушного пространства на территории Поволжья, Урала и Сибири. Ежедневно экипажи истребительной авиации заступают на боевое дежурство и находятся в постоянной готовности к отражению воздушного нападения.

Защита воздушного пространства авиацией совместно с наземными средствами противовоздушной обороны является основой безопасности воздушных границ Российской Федерации. Помимо боевого дежурства, экипажи высотных истребителей-перехватчиков Миг-31 и высокоманевренных истребителей-бомбардировщиков Су-34 проводят регулярные тренировки по отработке навыков пилотирования при выполнении боевых задач: сопровождение воздушных целей, принуждение объектов к посадке, ведение воздушного боя и уничтожение нарушителей.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В День инженерных войск новосибирские школьники посетили музей боевой славы воинов-сибиряков
Связисты авиационного объединения ЦВО провели сеанс видеоконференцсвязи между полевыми пунктами управления и командным пунктом объединения в ходе комплексной тренировки на Урале
В ЦВО стартовал отбор военнослужащих военной полиции для участия в окружном этапе конкурса «Страж порядка»
В Башкирии прошла Спартакиада инженерных войск России по лыжному и гиревому спорту

Метки:
Центральный военный округ , Авиация , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false