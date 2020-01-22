22.01.2020 (12:23)

Дежурные силы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО отмечают День авиации войск ПВО

Сегодня отмечается День авиации войск противовоздушной обороны, функции которых сейчас выполняют экипажи истребительной авиации. Дежурные силы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа обеспечивают безопасность воздушного пространства на территории Поволжья, Урала и Сибири. Ежедневно экипажи истребительной авиации заступают на боевое дежурство и находятся в постоянной готовности к отражению воздушного нападения.

Защита воздушного пространства авиацией совместно с наземными средствами противовоздушной обороны является основой безопасности воздушных границ Российской Федерации. Помимо боевого дежурства, экипажи высотных истребителей-перехватчиков Миг-31 и высокоманевренных истребителей-бомбардировщиков Су-34 проводят регулярные тренировки по отработке навыков пилотирования при выполнении боевых задач: сопровождение воздушных целей, принуждение объектов к посадке, ведение воздушного боя и уничтожение нарушителей.

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