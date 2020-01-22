22.01.2020 (12:18)

На Северном Кавказе завершился чемпионат 58-й армии ЮВО по самбо

На Северном Кавказе завершился 3-й открытый чемпионат среди соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по самбо. Соревнования прошли на базе объединения, дислоцированного в Северной Осетии.

В турнире приняли участие более 160 военнослужащих соединений, воинских частей объединения и сборных команд спортивных школ Северной Осетии по самбо, которые перед чемпионатом выступили в отборочных состязаниях в своих частях и клубах.

По итогам проведенных поединков лучшей стала команда мотострелкового соединения ЮВО в Северной Осетии, на втором месте — 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии ЮВО, замкнули тройку призеров военнослужащие соединения мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии ЮВО, дислоцированного в чеченском Шали.

Данный турнир являлся отборочным этапом перед чемпионатом ЮВО по самбо, который пройдет в Ростове-на-Дону. Сильнейшие спортсмены вошли в состав сборной команды 58-й общевойсковой армии для дальнейшего участия в чемпионатах и кубках Вооруженных Сил Российской Федерации.

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