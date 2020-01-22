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22.01.2020 (12:14)

На Черноморском флоте боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели

На Черноморском флоте расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С1» провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели.

По замыслу планового учения, условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты.

В ходе тренировки расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушных цели на безопасном расстоянии.

С целью создания на учении обстановки, приближенной к боевой, подразделение охраны и обороны отразило нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Личный состав комплексов успешно выполнил поставленную задачу, уложившись в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника.

ЗРПК «Панцирь-С1» несёт боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) и прикрытию позиций ЗРК С-400 «Триумф», которые расположены на территории Крымского полуострова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Черноморский флот , Учения
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