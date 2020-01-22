22.01.2020 (12:12)

Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к слаживанию тактических действий в составе рот

Разведчики российской военной базы в Абхазии в рамках программы боевой подготовки приступили к слаживанию тактических действий в составе рот.

На полигоне Цабал в ходе одномесячной учебы в условиях горно-лесистой местности военнослужащие выполняют нормативы по специальной, инженерной и огневой подготовкам.

Разведчики в составе подразделений выполнят упражнения боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74.

Также в ходе учебы личный состав закрепит навыки применения штатных технических средств разведки — станций ближней разведки СБР-5, лазерных приборов ЛПР-2 и современных переносных комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» со встроенной навигационной системой ГЛОНАСС.

Все занятия на полигоне проводятся под руководством квалифицированных военных инструкторов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Этапу ротного слаживания разведчиков предшествовали мероприятия одиночной подготовки, тактические учения и дозорные действия в составе отделений и взводов.

Всего в процессе слаживания тактических действий разведывательных рот принимают участие около 500 военнослужащих соединения, задействовано до 50 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Дозор».

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