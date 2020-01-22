22.01.2020 (12:07)

Тральщик «Соловецкий юнга» выполнил боевые упражнения в полигонах Баренцева моря

Экипаж базового тральщика «Соловецкий юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил боевые упражнения в полигонах Баренцева моря.

Боевые упражнения по поражению воздушных и морских целей были выполнены в рамках отработки элементов второй курсовой задачи в соответствии с планом боевой подготовки Северного флота.

Боевые расчёты артиллерийской установки отработали ведение огня по условному летательному аппарату, а также выполнили комплекс артиллерийских стрельб по мишенной позиции, имитирующей боевой корабль условного противника.

Также было выполнено боевое упражнение по уничтожению плавающих мин.

Кроме совершенствования навыков применения артиллерийского вооружения, экипаж тральщика отработал отдельные элементы второй курсовой задачи, в том числе обеспечение противоподводно-диверсионной обороны на незащищённом рейде с проведением профилактического гранатометания, а также ведение борьбы за живучесть оружия и технических средств по различным вводным и организацию защиты корабля от последствий применения оружия массового поражения.

Экипажем базового тральщика «Соловецкий юнга» также выполнены задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проведено учение по проводке подводной лодки за тралами через минное заграждение.

После успешного выполнения учебно-боевых задач в море тральщик прибыл в постоянный пункт базирования.

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