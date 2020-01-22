22.01.2020 (12:04)

Офицеры Центра боевой подготовки ВКС и юнармейцы поздравили ветерана ВВС с юбилеем

Командный состав Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил поздравил с 75-летием ветерана военной службы, заслуженного военного летчика генерал-майора авиации Зияутдина Абдурахманова.

Вместе с военнослужащими в гости к юбиляру поехали и ребята из подшефного юнармейского отряда, которые также вручили ему сувениры и подарки.

«Для меня, знакомство с Зияутдином Абдуллаевичем большая радость. Ведь он так же, как и я, еще будучи ребенком мечтал покорять воздушные рубежи», - рассказал в ходе встречи один из юнармейцев Сергей Пустохайлов.

По словам юбиляра, он с юных лет увлекался военной литературой. Читал книги о подвигах героев Великой Отечественной войны и изучал биографии летчиков-асов Ивана Кожедуба и Александра Покрышкина. Закончив школу в 1964 году Зияутдин поступает в Ейское высшее военное авиационное училище им.В.М. Комарова. Военная карьера началась на Дальнем Востоке, где служил летчиком, командиром авиационного звена и эскадрильи. В 1976 г. он поступил на командный факультет Военно-воздушной академии им. Ю.М.Гагарина. После окончания продолжил службу и, в скором времени, возглавил авиационный полк в Запорожье. В 1986 году был назначен заместителем командира авиационного корпуса в городе Днепропетровске. После чего командовал дивизией ПВО в Таллине. В соответствии с приказом Министра обороны в 1994 году Абдурахманов был назначен начальником ЦБПиБПр ВВС Астрахани. За период службы в Вооруженных Силах он освоил 13 типов самолетов, провел в воздухе более 2000 часов и лично руководил подготовкой и проведением совместных тактических учений с боевой стрельбой республик СНГ «Боевое содружество». Награжден орденами «За боевые заслуги», «За службу Отечеству» и медалями.

После ухода с военной службы в запас, Зияутдин Абдуллаевич продолжил свою трудовую деятельность. Любовь к авиации вновь победила. И сегодня он является руководителем регионального аэропорта.

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