22.01.2020 (11:55)

В Армении военнослужащие российской военной базы выполняют нормативы по тактико-специальной подготовке

Военнослужащие российской военной базы в Армении в рамках занятий по тактико-специальной подготовке приступили к выполнению учебно-боевых задач и нормативов в составе соединения в назначенном районе.

При совершении 30- и 100-километровых маршей на высокогорные полигоны Камхуд и Алагяз водители и механики-водители выполнили нормативы по экстремальному вождению на пересеченной местности в условиях ограниченной видимости. Также при поддержке подразделений противовоздушной обороны, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации отрабатываются тактические и специальные задачи по наземному и воздушному отражению нападения условного противника.

В районах проведения занятий развернуты пункты обслуживания и заправки военной техники, обогрева с выдачей дополнительного питания и горячего чая, оказания первой медицинской помощи.

Под руководством командира соединения полковника Николая Мартынюка подразделения соединения Гюмрийского и Ереванского гарнизонов будут выполнять задачи по выходу из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и проведения тактико-специальных занятий.

К практическим занятиям привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц военной техники, в том числе современные комплексы «Инфауна», «Радиолампа», «Ливень», «Белозер», «Аурига», беспилотные летательные аппараты, разведывательные химические машины РХМ-6, средства противовоздушной обороны С-300В и «Бук-М1-2» а также вертолеты армейской авиации Ми-24П и Ми-8МТВ.

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