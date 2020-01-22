22.01.2020 (11:07)

Военнослужащему Черноморского флота присвоено звание «Народный художник Крыма»

Военнослужащему Черноморского флота старшему мичману Сергею Шевченко присвоено звание «Народный художник Крыма».

Флотский художник стал первым обладателем высшего почётного звания Республики Крым в области изобразительного искусства.

Торжественное мероприятие по присвоению звания прошло в Симферополе и было приурочено ко Дню Республики Крым.

Сергей Шевченко более 30 лет является военнослужащим Черноморского флота, проходил службу на гвардейском ордена Нахимова ракетном крейсере «Москва» и других кораблях флота, принимал участие в дальних походах, создании Морской галереи Черноморского флота, оформлении музея боевой славы эскадры ЧФ, является организатором и участником выставок картин севастопольских художников на Черноморском флоте.

Работы художника представлены батальными сценами, символическими композициями, отражающими историю Севастополя и Черноморского флота, портретами и пейзажами.

Мастерская художника расположена в одной из воинских частей ЧФ. В настоящее время Сергей Шевченко работает над живописным полотном, посвящённым 75-й годовщине Великой Победы советского народа над фашистской Германией.

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