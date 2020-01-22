22.01.2020 (10:55)

В Бурятии военнослужащие ракетного соединения ВВО отработали вопросы доставки боеприпасов в район условного применения

В ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, военнослужащими в ходе занятий по боевой подготовке отработаны задачи по доставке боеприпасов с транспортных машин и их дальнейшей перегрузке на транспортно-заряжающие машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Основной задачей таких занятий является отработка слаженных действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин по доставке и перегрузке изделий, а также их дальнейшей отправке в заданные районы.

Кроме того, были выполнены временные нормативы по выводу техники транспортной группы эксплуатации из парка боевых машин на объединенные склады военно-технического имущества, совершен марш в заданные основные и запасные позиционные районы, организовано рассредоточение агрегатов и элементов боевого порядка.

В общей сложности личным составом соединения в ходе планового занятия выполнено около 20 вводных, в основном направленных на повышение навыков командиров по управлению подразделениями.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице