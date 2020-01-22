22.01.2020 (09:10)

В День инженерных войск новосибирские школьники посетили музей боевой славы воинов-сибиряков

В музее боевой славы воинов-сибиряков Дома офицеров Новосибирского гарнизона для учеников младших классов прошла тематическая экскурсия «История образования инженерных войск в России». Школьники узнали об особенностях службы в этом роде войск и о боевых традициях инженерной службы. Ребятам рассказали о современных средствах ведения инженерной разведки, о том, как работает система дистанционного минирования и показали, что такое минные заградители.

Встреча была организована ветераном инженерных войск генерал-лейтенантом Владимиром Стрибко.

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