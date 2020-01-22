22.01.2020 (09:00)

Военнослужащие соединения специального назначения ВВО совершили первые в текущем году прыжки с парашютом

Для прыжков использовались новейшие парашютные системы «Арбалет-2».

Прежде чем совершить прыжки военнослужащие прошли курс специальной подготовки, где отрабатывали навыки укладки парашюта и специальные упражнения для безопасного приземления.

Десантирование спецназа обеспечили летчики армейской авиации объединения ВВС и ПВО. Прыжки осуществлялись из вертолетов МИ-8АМТШ с высот от 600 до 800 метров на различные площадки.

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