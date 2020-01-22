22.01.2020 (08:49)

В Бурятии военнослужащие ракетного соединения ВВО отработали вопросы доставки специальных боеприпасов в условный район

Основной задачей таких занятий является, отработка слаженных действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов «Искандер-М» по доставке и перегрузке изделий, а также их дальнейшей отправке в заданные районы.

Были выполнены временные нормативы по выводу техники транспортной группы эксплуатации из парка боевых машин на объединенные склады военно-технического имущества, совершению марша в заданные основные и запасные позиционные районы, рассредоточению агрегатов и элементов боевого порядка.

В общей сложности личным составом базы в ходе планового занятия отработано около 20 вводных, в основном направленных на изучение командирами возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым условиям.

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