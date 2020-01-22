Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.01.2020 (08:49)

В Бурятии военнослужащие ракетного соединения ВВО отработали вопросы доставки специальных боеприпасов в условный район

Основной задачей таких занятий является, отработка слаженных действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов «Искандер-М» по доставке и перегрузке изделий, а также их дальнейшей отправке в заданные районы.

Были выполнены временные нормативы по выводу техники транспортной группы эксплуатации из парка боевых машин на объединенные склады военно-технического имущества, совершению марша в заданные основные и запасные позиционные районы, рассредоточению агрегатов и элементов боевого порядка.

В общей сложности личным составом базы в ходе планового занятия отработано около 20 вводных, в основном направленных на изучение командирами возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым условиям.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Бурятии «Лесочек» в ходе учения предотвратил подрыв колонны военной техники на марше
В парке «Патриот» Амурской области приступают к возведению копии Албазинского острога
Уникальный переход военнослужащих ВВО из Хабаровска в Москву, приуроченный к юбилею Великой Победы, стартует 28 января
В Приморское объединение ВВО поступила первая партия новейших командно-штабных машин на базе автомобиля «Тигр»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false