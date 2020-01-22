22.01.2020 (08:40)

В парке «Патриот» Амурской области приступают к возведению копии Албазинского острога

В Амурском парке «Патриот», созданном на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, приступают к работам по возведению копии Албазинского острога. Строители планируют возвести точную копию знаменитого первого города-крепости русских на Амуре.

В настоящее время коллективом училища завершена подготовка площадки для строительства острога. Подрядными организациями проведена аэрофотосъемка для привязки будущих объектов и утвержден план возведения исторического комплекса. Ближайшее время начнется поставка лесоматериалов.

Провести строительство планируется в несколько этапов. Начнется возведение комплекса с первых зданий и элементов оборонительной стены, в таком же порядке как строили острог русские первопроходцы. Завершить первый этап планируется к сентябрю текущего года. Все работы будут проводиться в соответствии с историческими документами и археологическими данными проведенных исследований с использованием технологий того времени. Так планируется при строительстве не использовать гвозди и современные материалы.

Справочно: Албазинский острог является археологическим памятником федерального значения. Он был крупнейшим укрепленным поселением русских первопроходцев на Амуре во второй половине XVII века. Широкую известность получил после героической обороны острога русскими воинами от десятитысячной маньчжурской армии в 1685 году.

Амурский парк «Патриот» был открыт два года назад к проведению Всероссийского этапа конкурсов полевой выучки «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Его основу представляют выставка вооружения и боевой техники ВС РФ, а также военно-исторический комплекс «Партизанская деревня». Парк активно работает и развивается. В нем еженедельно проводятся экскурсии и мероприятия военно-патриотической направленности.

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