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22.01.2020 (04:02)

Ледоколы вспомогательного флота ТОФ выполнили обколку льда в пункте базирования атомных подводных лодок на Камчатке

Накопление льда и его уплотнение в бухте произошло из-за сильных морозов, продолжавшихся в течение недели, что существенно повлияло на безопасность стоянки и плавание подводных крейсеров.

Главная задача по обеспечению безопасной навигации в бухте поставлена патрульному ледоколу проекта 97П «Иван Сусанин», который провел обколку на площади около 10 кв. км., где средняя толщина льда достигает около 80 см.

Планируется, что в целях обеспечения безопасной навигации на Камчатке до конца зимнего периода ледоколам вспомогательного флота предстоит выполнить более 100 выходов.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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