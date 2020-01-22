22.01.2020 (04:02)
Ледоколы вспомогательного флота ТОФ выполнили обколку льда в пункте базирования атомных подводных лодок на Камчатке
Накопление льда и его уплотнение в бухте произошло из-за сильных морозов, продолжавшихся в течение недели, что существенно повлияло на безопасность стоянки и плавание подводных крейсеров.
Главная задача по обеспечению безопасной навигации в бухте поставлена патрульному ледоколу проекта 97П «Иван Сусанин», который провел обколку на площади около 10 кв. км., где средняя толщина льда достигает около 80 см.
Планируется, что в целях обеспечения безопасной навигации на Камчатке до конца зимнего периода ледоколам вспомогательного флота предстоит выполнить более 100 выходов.
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