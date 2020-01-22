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22.01.2020 (03:40)

В Приморском крае морские пехотинцы ТОФ на полигоне Бамбурово отрабатывают вождение БТР-82А и выполняют стрельбу из его вооружения

Порядка 150 военнослужащих соединения морской пехоты Тихоокеанского флота совершенствуют свое мастерство по огневой подготовке из вооружения БТР-82А и вождению боевых машин в ограниченных пространствах.

В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности. А также преодолевают искусственные и естественные препятствия.

На протяжении всего маршрута трассы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрыв пакеты.

По прибытию на огневой рубеж, наводчики скорострельной 30-мм пушки 2A72, поражают мишени, имитирующие технику условного противника в окопе.

Занятия проводятся как днем, так и в ночное время суток с применением приборов ночного видения.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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