22.01.2020 (03:34)

Летчики дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота отработали задачи над морем

В ходе тренировок по сложным видам лётной подготовки экипажи противолодочных самолетов Ту-142мз выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Экипажами Ту-142мз были отработаны задачи по предназначению – поиск, классификация и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.

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