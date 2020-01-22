22.01.2020 (03:34)
Летчики дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота отработали задачи над морем
В ходе тренировок по сложным видам лётной подготовки экипажи противолодочных самолетов Ту-142мз выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Экипажами Ту-142мз были отработаны задачи по предназначению – поиск, классификация и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.
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