22.01.2020 (01:46)

Системе противоракетной обороны города Москвы исполнилось 58 лет

22 января 2020 года дивизии ПРО исполнилось 58 лет со дня ее образования. Это единственное в стране соединение, которое предназначено для обороны города Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, участия в предупреждении о ракетном нападении и контроле космического пространства.

Система противоракетной обороны создана строго в рамках Договора по ПРО 1972 года.

Ее состав и боевые характеристики позволяют:

парировать угрозу возможного применения ракетно-ядерного удара, обусловленную особенностями функционирования системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН);

повысить порог ответного ядерного реагирования;

увеличивать время живучести объектов высших звеньев управления, принимающих решения на ответные действия;

«вскрывать» уровень, замысел и целенаправленность удара с использованием высокоточных помехозащищенных информационных средств.

Система противоракетной обороны представляет собой уникальный комплекс территориально разнесенных сложных многофункциональных радиотехнических, ракетно-стартовых средств и радиоэлектронной аппаратуры, совместно функционирующих в реальном масштабе времени с высокой степенью автоматизации и исключительной точностью измерений, обеспечивающих в автоматическом режиме практически гарантированную оборону столицы от межконтинентальных баллистических ракет нового поколения со ступенями разведения и большим количеством боевых зарядов, новейшими комплексами средств преодоления, включающими кассеты с дипольными отражателями, станции активных помех, тяжелые и легкие ложные цели различных классов.

В состав системы входят:

командно-вычислительный пункт;

радиолокационная станция «Дон-2Н»;

стартовые позиции с шахтными пусковыми установками противоракет;

противоракеты;

система передачи данных и связи, связывающая все наземные средства системы в едином цикле.

Центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны является радиолокационная станция (РЛС) «Дон-2Н», которая решает задачи обнаружения баллистических целей, их сопровождения, селекции, измерения координат и наведения на них противоракет на фоне реальной космической обстановки.

Централизованное управление системой и ее средствами в режимах боевого дежурства и боевой работы осуществляется системой боевого управления, реализованной в виде функционального программного обеспечения.

При боевой работе в автоматическом режиме решаются задачи управления средствами системы, обеспечивающие поражение боевых блоков баллистических ракет, атакующих г.Москву, включая обнаружение целей, селекцию боевых блоков, наведение противоракет.

В режиме боевого дежурства система боевого управления обеспечивает решение задач по контролю и поддержанию высокой боевой готовности средств системы, в том числе сопровождение космических объектов и взаимодействие системы ПРО с командными пунктами систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Для дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении (ПРН) и контроля космического пространства (ККП), а также для оценки технического состояния средств, система ПРО регулярно привлекается для обнаружения запусков ракет космического назначения и пусков баллистических ракет с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, стартов баллистических ракет с подводных лодок из акваторий Баренцева, Белого и Охотского морей, полигона Капустин Яр.

Система ПРО состоит на вооружении соединения противоракетной обороны, выполняющего задачи в составе 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил (ВКС). Силы и средства соединения ПРО обеспечивают защиту города Москвы и центрального промышленного района от ракетно-ядерного удара вероятного противника.

Ежедневно в воинских частях соединения на круглосуточное дежурство заступает более 200 военнослужащих.

Общую координацию и руководство деятельностью дежурных сил осуществляет оперативный дежурный командного пункта соединения.

С целью подтверждение тактико-технических характеристик огневых средств поражения, находящихся на вооружении системы противоракетной обороны, на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевыми расчетами ВКС ежегодно проводятся учебно-боевые пуски противоракет системы ПРО.

В рамках функционального контроля боевой готовности системы противоракетной обороны г.Москвы боевые расчеты соединения проводят регулярные тренировки и учения по практической отработке задач обнаружения и отражения ракетно-ядерного удара условного противника

В 2019 году боевые расчеты соединения провели более 600 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.

В ходе несения боевого дежурства в течение минувшего года радиолокационной станцией «Дон-2Н» были обнаружены более 17 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий.

Кроме того, в интересах оценки боевой готовности средств системы ПРО и информационного обеспечения средств российской системы контроля космического пространства боевые расчеты РЛС «Дон-2Н» выполнили контрольные проводки около свыше 300 космических объектов, из которых более 60 космических объектов классифицировались как особо важные.

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