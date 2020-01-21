21.01.2020 (23:34)

Подразделения РХБ разведки флота начали подготовку к «АРМИ-2020»

В течение недели специалисты РХБ защиты соединений и воинских частей флотского армейского корпуса, соединения ПВО и отдельной роты РХБ защиты флота будут совершенствовать практические навыки выполнения задач РХБ разведки, специальной обработки вооружения и военной техники, аэрозольной маскировки.

Первый отборочный этап проходит в расположении частей по всей Калининградской области. В них принимает участие более 100 военнослужащих, задействовано более 10 единиц специальной техники, в том числе разведывательные химические машины РХМ-6 и БДРМ-2РХ.

На данном этапе конкурса «Безопасная среда», который входит в программу Армейских международных игр-2020 будут определены лучшие расчеты и отделения РХБ разведки, которые вскоре примут участие в окружном отборочном этапе.

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