21.01.2020 (23:27)

Юнармейцы отряда «Хоста» показали свое мастерство на параде военно-патриотических клубов Сочи

В параде участвовали все военно-патриотические отряды города Сочи. Выступление с флагами и выход со знаменем Победы доверили юнармейцам из разных школ.

Честь открыть парад и вынести копию знамени Победы выпал лучшим юнармейцам города. После торжественной части состоялись показательные выступления. Активисты Движения из отряда «Хоста» продемонстрировали слаженность командных действий в строевой подготовке. Также в этот день школьники посетили выставку военной техники и урок мужества, посвященный Неизвестному солдату.



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