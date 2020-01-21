21.01.2020 (23:27)
Юнармейцы отряда «Хоста» показали свое мастерство на параде военно-патриотических клубов Сочи
В параде участвовали все военно-патриотические отряды города Сочи. Выступление с флагами и выход со знаменем Победы доверили юнармейцам из разных школ.
Честь открыть парад и вынести копию знамени Победы выпал лучшим юнармейцам города. После торжественной части состоялись показательные выступления. Активисты Движения из отряда «Хоста» продемонстрировали слаженность командных действий в строевой подготовке. Также в этот день школьники посетили выставку военной техники и урок мужества, посвященный Неизвестному солдату.