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21.01.2020 (20:30)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В. Фомин провел консультации с начальником Главного управления международных отношений и стратегии министерства обороны Франции Алис Гиттон

Встреча состоялась 21 января 2020 г. в Париже.

В ходе встречи обсуждены пути достижения прогресса в российско-французских отношениях, основанных на доверии. Консультации позволили изучить направления возможного сотрудничества по актуальным вопросам международной безопасности.

Состоявшаяся встреча получит развитие в ходе других мероприятий для продолжения контактов высокого уровня между двумя министерствами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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