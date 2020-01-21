21.01.2020 (20:30)
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В. Фомин провел консультации с начальником Главного управления международных отношений и стратегии министерства обороны Франции Алис Гиттон
Встреча состоялась 21 января 2020 г. в Париже.
В ходе встречи обсуждены пути достижения прогресса в российско-французских отношениях, основанных на доверии. Консультации позволили изучить направления возможного сотрудничества по актуальным вопросам международной безопасности.
Состоявшаяся встреча получит развитие в ходе других мероприятий для продолжения контактов высокого уровня между двумя министерствами.