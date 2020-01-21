21.01.2020 (20:25)

В военной академии материально-технического обеспечения к военной присяге привели военнослужащих учебного батальона младших специалистов

В этот торжественный день, вместе с поздравлениями, командование батальона, родители военнослужащих и почетные гости дали солдатам отеческий наказ: «С честью и достоинством через всю свою службу, высоко нести звание российского солдата, самоотверженным воинским трудом продолжать и преумножать славные традиции русского воинства. Всегда помнить, что одновременно с принятием военной присяги военнослужащие и в дальнейшем стали представителями одного из старейших военных учебных заведений страны, среди воспитанников которого – герои войны и труда, кавалеры орденов, генералы, государственные деятели и ученые».

Со словами напутствия к солдатам батальона обратился настоятель храма Воскресения Христова отец Виталий. Пожелал им благополучия, успехов в службе, а также провел молебен и ритуал окропления святой водой.

От лица родителей к военнослужащим обратилась мама солдата – Татьяна Васконян: «Теперь пришел ваш черед получить знания на благо Отечества. Постарайтесь, чтобы ваша дальнейшая служба продолжала всегда вызывать у вас, ваших родных и близких чувство гордости и удовлетворения за достойно исполненный долг перед Родиной и российским народом». Татьяна Алексеевна пожелала солдатам счастья, духовного и физического равновесия, а родным и близким солдат – крепкого здоровья и благополучия.

Для родителей и почетных гостей военнослужащие молодого пополнения продемонстрировали плац-концерт и исполнили песни под аккомпанемент военного оркестра.

Также была организована встреча командования батальона с родными и близкими военнослужащих, в ходе которой командование батальона ответило на все интересующие родителей вопросы, после чего был продемонстрирован фильм о деятельности учебного батальона младших специалистов.



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