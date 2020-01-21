21.01.2020 (20:12)
Связисты авиационного объединения ЦВО провели сеанс видеоконференцсвязи между полевыми пунктами управления и командным пунктом объединения в ходе комплексной тренировки на Урале
Специалисты войск связи воинских частей и соединений объединения ВВС и ПВО совершили марши в районы развертывания полевых пунктов управления, отработали скрытое размещение мобильных станций связи. В целях обеспечения непрерывного управления войсками объединения, были развернуты радиорелейные станции связи, обеспечивающие сеанс видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между пунктами управления.
Связисты выполнили комплекс мероприятий по настройке радиостанций и аппаратных связи, отработке учебных задач и выполнили нормативы на время: развертывания радиорелейных станций, мачт и мачтовых устройств.
К тренировке было привлечено более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.
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