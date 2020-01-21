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21.01.2020 (20:12)

Связисты авиационного объединения ЦВО провели сеанс видеоконференцсвязи между полевыми пунктами управления и командным пунктом объединения в ходе комплексной тренировки на Урале

Специалисты войск связи воинских частей и соединений объединения ВВС и ПВО совершили марши в районы развертывания полевых пунктов управления, отработали скрытое размещение мобильных станций связи. В целях обеспечения непрерывного управления войсками объединения, были развернуты радиорелейные станции связи, обеспечивающие сеанс видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между пунктами управления.

Связисты выполнили комплекс мероприятий по настройке радиостанций и аппаратных связи, отработке учебных задач и выполнили нормативы на время: развертывания радиорелейных станций, мачт и мачтовых устройств.

К тренировке было привлечено более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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