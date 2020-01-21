21.01.2020 (20:06)

В ЦВО стартовал отбор военнослужащих военной полиции для участия в окружном этапе конкурса «Страж порядка»

В ходе отбора военнослужащие военных комендатур и управления военной полиции сдадут нормативы по физической подготовке, выполнив упражнения на силу, скорость и выносливость, а также проведут стрельбы из штатного оружия. Отдельным критерием отбора станет сдача зачетов по владению специальными средствами и приемами рукопашного боя.

Победители отборочного этапа представят команду военного округа на всеармейском этапе. Лидеры всеармейских состязаний получат право представить Россию на международном этапе конкурса «Страж порядка».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице