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21.01.2020 (20:06)

В ЦВО стартовал отбор военнослужащих военной полиции для участия в окружном этапе конкурса «Страж порядка»

В ходе отбора военнослужащие военных комендатур и управления военной полиции сдадут нормативы по физической подготовке, выполнив упражнения на силу, скорость и выносливость, а также проведут стрельбы из штатного оружия. Отдельным критерием отбора станет сдача зачетов по владению специальными средствами и приемами рукопашного боя.

Победители отборочного этапа представят команду военного округа на всеармейском этапе. Лидеры всеармейских состязаний получат право представить Россию на международном этапе конкурса «Страж порядка».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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