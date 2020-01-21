21.01.2020 (20:00)

В Башкирии прошла Спартакиада инженерных войск России по лыжному и гиревому спорту



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Спартакиада инженерных войск России по лыжному и гиревому спорту

Соревнования были приурочены профессиональному празднику – Дню инженерных войск, который сегодня отмечается в России. В них участвовали команды профильных воинских частей, соединений и военных учебных заведений более чем из 20 регионов России, от Калининграда и до Дальнего Востока.

Лыжники состязались в личных и командных дисциплинах, трассу преодолевали классическим и коньковым стилем. В гиревом спорте военнослужащие соревновались в толкании двух гирь по 32 кг. Среди участников был рекордсмен мира по гиревому спорту, курсант Тюменского военно-инженерного училища, Владимир Кобзарь.

По итогам Спартакиады первое место заняли военнослужащие Тюменского училища. На втором месте хозяева соревнований – команда отдельной инженерной бригады Центрального военного округа. Третье место досталось команде Межрегионального учебного центра из Нижегородской области.

Победители и призёры получили кубки и медали, а также дипломы трех степеней.

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