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21.01.2020 (19:08)

В РВСН пройдет чемпионат по зимнему офицерскому зимнему троеборью

В Барнаульском ракетном соединении стартует чемпионат Ракетных войск стратегического назначения по зимнему офицерскому троеборью.

В командном и личном первенствах примут участие около 100 военнослужащих, представляющих команды воинских частей и соединений РВСН. Победители первенства примут участие в чемпионате Вооруженных Сил РФ по офицерскому зимнему троеборью.

Справочно: Этот вид соревнований включает в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, лыжную гонку и плавание.

Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

Команда-победитель будет награждена кубком командующего РВСН, а лучшим троеборцам в личном зачете будут вручены медали и грамоты спортивного комитета РВСН.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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