Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.01.2020 (19:01)

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне воспитанники Пермского СВУ приняли участие в реконструкции зимнего боя

Суворовцам наглядно показали в каких условиях происходила битва за Москву в декабре 1941 года. Курсанты филиала Военной академии РВСН, проходящие стажировку, познакомили суворовцев с оружием, которое было использовано при обороне Москвы.

У каждого воспитанника была возможность разобрать и собрать винтовку Мосина, пулемёт Максим, пистолет-пулемёт Шпагина, а также пострелять из них.

Воспитанники получили возможность поучаствовать в реконструкции и на себе прочувствовать сложности ведения боя в зимних условиях.

После всех событий суворовцев ждал привал у костра с армейской кашей и горячим чаем.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
В крещенскую ночь более 8000 военнослужащих РВСН совершили омовение в ледяной воде
Военная академия РВСН и ее филиал проведут первый в новом году день открытых дверей
Новобранцы Новосибирского соединения РВСН приняли присягу
Военнослужащие РВСН совершили Крестный ход до Крещенской купели и омовение в ледяной воде

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false