21.01.2020 (19:01)

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне воспитанники Пермского СВУ приняли участие в реконструкции зимнего боя

Суворовцам наглядно показали в каких условиях происходила битва за Москву в декабре 1941 года. Курсанты филиала Военной академии РВСН, проходящие стажировку, познакомили суворовцев с оружием, которое было использовано при обороне Москвы.

У каждого воспитанника была возможность разобрать и собрать винтовку Мосина, пулемёт Максим, пистолет-пулемёт Шпагина, а также пострелять из них.

Воспитанники получили возможность поучаствовать в реконструкции и на себе прочувствовать сложности ведения боя в зимних условиях.

После всех событий суворовцев ждал привал у костра с армейской кашей и горячим чаем.

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