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21.01.2020 (18:55)

В Тверской области прошли полеты экипажей военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76мд

Летный состав отработал взлеты и посадки, полет по маршруту, воздушную навигацию, проход на предельно малой высоте. А, кроме того, порядок действий в нештатных ситуациях, включая условный отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг.

Всего в полетах было задействовано более 10 единиц авиационной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС
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