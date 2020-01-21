21.01.2020 (18:55)
В Тверской области прошли полеты экипажей военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76мд
Летный состав отработал взлеты и посадки, полет по маршруту, воздушную навигацию, проход на предельно малой высоте. А, кроме того, порядок действий в нештатных ситуациях, включая условный отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг.
Всего в полетах было задействовано более 10 единиц авиационной техники.
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