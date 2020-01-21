21.01.2020 (11:42)
В Амурской области молодые летчики отработали полеты на самолетах Ту-95мс
Плановые полеты на стратегических ракетоносцах Ту-95мс проведены в соединении дальней авиации. Летная смена была организована в дневное и ночное время.
В полетах приняли участие молодые летчики, которые вошли в состав экипажей в качестве помощников командиров кораблей и штурманов. Экипажи отработали технику пилотирования и воздушную навигацию.
Всего в полетах было задействовано более 10 единиц авиационной техники.
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