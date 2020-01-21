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21.01.2020 (18:23)

В Военно-медицинской академии состоялось торжественное приведение к Военной присяге операторов научной роты

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге состоялось торжественное приведение к Военной присяге операторов научной роты. Предварительно новобранцы прошли курс начальной общевойсковой подготовки, в ходе которого изучали воинские уставы и постигали тонкости строевой подготовки.

Церемония торжественного принятия Военной присяги прошла красочно и торжественно. Молодых военнослужащих поздравил заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив. Он пожелал молодому пополнению успехов в научной деятельности и достойного несения военной службы.

К поздравлениям присоединились и родственники солдат, ставших операторами научной роты. Из командования академии также присутствовали помощник начальника академии по службе войск и безопасности военной службы – начальник строевого отдела Михаил Аверочкин и начальник научного отдела подполковник медицинской службы Дмитрий Овчинников.

По окончании торжественной церемонии родителям военнослужащих показали расположение роты и условия для жизни и несения службы личного состава, а также ответили на интересующие вопросы. После экскурсии по расположению молодое пополнение в сопровождении родственников и друзей отправилось в своё первое суточное увольнение делиться впечатлениями, которые скопились у них за время службы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина
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