21.01.2020 (18:22)

Экипажи танкового батальона гвардейского соединения ВДВ на полигоне Раевский в Краснодарском крае отработали учебно-боевые задачи



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отработка учебно-боевых задач экипажами танкового батальона гвардейского соединения ВДВ

Экипажи танков Т-72Б3 отдельного танкового батальона гвардейского десантно-штурмового горного соединения, дислоцированного в Краснодарском крае, отработали учебно-боевые задачи на полигоне «Раевский».

Военнослужащие поражали цели из штатного вооружения танков – 25-мм гладкоствольной пушки с использованием вкладного ствола, отработали стрельбу из 12,7-мм зенитных пулемётов «Корд» и танковых пулеметов ПКТ по наземным и воздушным целям.

Занятия проводились на новейшей директрисе боевых машин полигона «Раевский», глубина которого составляет 10 километров. Директриса оборудована тремя направлениями для стрельбы, глубина оборудованного мишенного поля составляет 1500 метров, что позволяет выполнять упражнения начальных и контрольных стрельб из вооружения танков, боевых машин десанта БМД-2 и БМД-4.

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