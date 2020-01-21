21.01.2020 (18:00)

Саночники ЦСКА стали обладателями золотых наград чемпионата Европы в Норвегии

В норвежском Лиллехаммер завершился чемпионат Европы по санному спорту. Армейцы завоевали на турнире два «золота», одно «серебро» и две «бронзы».

Серебряный призер Олимпийских игр Татьяна Иванова завоевала «золото» на чемпионате Европы по санному спорту. По итогам двух попыток армейская спортсменка показала результат 1 мин 35 секунды. Для Ивановой это шестая победа на чемпионатах Европы и четвертое «золото» в индивидуальных соревнованиях. «Бронзу» чемпионата Европы с отставанием в 0,170 секунды взяла победительница и призер этапов Кубков мира Виктория Демченко. «Серебро» у американки Саммер Бритчер (+0,117 секунды).

Призер чемпионатов мира Александр Денисьев и серебряный чемпионатов Европы Владислав Антонов завоевали историческое «золото» в соревнованиях двоек. По итогам двух попыток спортсмены Центрального спортивного клуба Армии показали время 1 мин 35 секунды. Вторыми стали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер (+0,100 секунды), еще один российский экипаж Владислав Южаков - Юрий Прохоров с отставанием в 0,172 секунды замкнул тройку лидеров.

Впервые в соревнованиях экипажей россияне стали чемпионами континента.

Армейские саночники двукратный чемпион мира Семен Павличенко и многократный призер чемпионатов мира Роман Репилов завоевали «серебро» и «бронзу» чемпионата Европы в одноместных санях. Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер.

Сборная России по санному спорту стала победителем медального зачета первенства континента. Россияне завоевали шесть медалей, пять из которых принесли спортсмены Центрального спортивного клуба Армии. Вторую строчку в медальном зачете поделили спортсмены из Австрии и Италии. Третье место заняла сборная Германии.

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