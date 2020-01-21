21.01.2020 (17:58)

Горнолыжник ЦСКА занял третье место на этапе Кубка мира в Швейцарии

В швейцарском Венгене прошел этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Многократный чемпион России по горнолыжному спорту прапорщик Александр Хорошилов стал бронзовым призером турнира в соревнованиях по слалому.

Хорошилов отстал от победителя – француза Клемана Ноэля (1 минута 46,43 секунды) на 0,83 секунды. На вторую ступень пьедестала почета поднялся норвежец Хенрик Кристофферсен. Его отставание от победителя составило 0,40 секунды.

Для армейского горнолыжника эта медаль стала первой за три года на этапах Кубка мира.

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