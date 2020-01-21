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21.01.2020 (17:48)

В ходе учения на Урале специалисты РЭБ нанесли радиоэлектронный удар по системам управления и связи противника

Специалисты отдельного соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) отработали нанесение комплексного радиоэлектронного удара по системам управления и связи противника в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Свердловской области.

По замыслу учения, экипажам комплексов «Борисоглебск-2» и «Мурманск» предстояло обнаружить и классифицировать радиоэлектронные объекты условного противника. В ходе учения операторы комплексов РЭБ пеленговали координаты источников излучения, определяя способ воздействия на их приёмные устройства радиоэлектронными помехами. Получив объективные данные о месте нахождения учебных целей, специалисты РЭБ ЦВО подавили радиорелейные и спутниковые каналы связи, а также радиочастоты тактической авиации и диверсионных групп посредством нанесения избирательных, точечных радиоэлектронных ударов по координатам источника излучения. Нанесение радиоэлектронных ударов проходило как по одиночным, так и по групповым целям.

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих, в том числе из состава подразделений связи, охраны и противодействия терроризму, а также более 50 единиц военной специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
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