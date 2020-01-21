21.01.2020 (17:33)
Модернизированные БМП-2М поступят на вооружение российской военной базы в Таджикистане
В 2020 году на вооружение российской военной базы в Таджикистане поступит партия из 18 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.
Боевые машины имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. Также БМП-22М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 «Акведук», способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.
Модернизированные машины пехоты будут доставлены в Таджикистан железнодорожным транспортом и поступят на вооружение взамен устаревшим образцам техники для мотострелковых подразделений базы.
Справочно:
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.