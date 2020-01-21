21.01.2020 (17:20)

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО организовали проходы тяжелой техники в ходе учения в Воронежской области

В Воронежской области с инженерными подразделениями общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведено тактико-специальное учение.

В рамках мероприятия военные инженеры организовали проходы для следования воинских колонн, тяжелой инженерной техники, отразили нападение условных диверсантов и организовали подрыв условных взрывоопасных предметов.

Военнослужащие выполнили комплекс задач по обеспечению межвидовых группировок в ходе движения по дорогам общего пользования, а также с помощью новейших тяжелых механизированных мостов ТММ-3М продемонстрировали возможности работы военных специалистов в мирное время.

Инженерные расчеты провели разведку местности с помощью новейших миноискателей «Коршун», на марше расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2 ликвидирован огненный завал, осуществили расчистку дороги и проложили пути для развертывания.

В конце 2019 года для обеспечения учебно-боевых задач были получены новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, бульдозеры БАТ-2, машины для отрывки котлованов МДК-3, фронтальные погрузчики. Вся техника, задействованная в учении, поступила на вооружение инженерно-саперных подразделений армии в конце 2019 года.

Всего к полевым занятиям привлекались свыше 700 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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