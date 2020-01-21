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21.01.2020 (17:01)

Юнармейцы Красноярского края встретились с ветеранами блокадного Ленинграда

Юнармейцы Красноярского края встретились в музейном центре «Площадь Мира» с ветеранами блокадного Ленинграда. Ребята из первых уст услышали рассказы о событиях того тяжелого времени.

После встречи была проведена Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», ключевым символом которой является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 гг. в блокадном Ленинграде. В рамках акции юнармейцы раздали школьникам кусочки хлеба такого размера.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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