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21.01.2020 (16:11)

В Московской области завершилось уникальное учение с инженерными подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО

На полигоне Головеньки в Московской области завершилось масштабное учение с инженерными подразделениями Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

В ходе мероприятия военнослужащие за рекордное время развернули тяжелый механизированный мост ТММ-3М, осуществив при этом маскировку дымовыми шашками. Вторым этапом стала отработка действий инженерно-разведывательного дозора в условиях нападения диверсионной группы. Военнослужащие отбили атаку условного противника и произвели инженерную разведку местности. Инженеры применяли бронетранспортер БТР-82А, миноискатели ИМП-С2, ПИПЛ, ИНВУ-3М.

Кульминационным этапом учения стали действия инженерных подразделений на водной переправе. Военнослужащие произвели подрыв льда и расчистку водного покрова для работы понтонной команды. В кротчайшие сроки инженеры Кантемировской дивизии осуществили переброс машины «Урал-4320» на другой берег через реку шириной более 80 метров с помощью понтонно-мостового парка.

В мероприятии принимали участие более 400 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники. Учение прошло под руководством начальника инженерных войск гвардейской танковой армии ЗВО полковника Николая Овчаренко.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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