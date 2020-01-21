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21.01.2020 (15:58)

Юнармейцы Челябинской области приняли участие в военно-спортивной игре «Гонка патрулей»

Юнармейцы Челябинской области приняли участие в детско-юношеской военно-спортивной игре «Гонка патрулей. Разведгруппа на задании».

Участники соревнований, представляющие 13 команд, прошли эстафету из нескольких этапов на время. В числе этапов состязаний были переползание по-пластунски с автоматом, стрельба из пневматической винтовки, определение азимута, метание спортивной гранаты, прохождение по заминированному участку с помощью металлоискателя, переноска ящиков с боеприпасами, оказание первой медицинской помощи условно раненому и его перевозка к финишу. В зале проходили личные зачеты по разборке-сборке автомата и дартсу.

В старшей группе победила команда «Альфа» школы № 27, в младшей — команда «Юг» школы № 3. В соревнованиях по дартсу лучшими стали ребята из команды «Легион-НЗП» школы № 2.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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