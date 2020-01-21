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21.01.2020 (15:37)

Более 2 тыс. военнослужащих ЦВО привлечены к учению на Урале

Более 2 тыс. военнослужащих танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) привлечены к учению, начавшемся в Челябинской области.

В ходе мероприятия военнослужащие отработают переброску в районы розыгрыша практических действий и развернут полевую систему управления подразделениями. Скрытное развертывание, фортификационное оборудование пунктов управления и районов сосредоточения обеспечат военнослужащие инженерно-саперного подразделения танковой дивизии. Экипажи инженерных машин разграждения ИМР-2, действуя в авангарде, проведут пробивку колонных путей и маршрутов выдвижения бронетехники.

В ходе финального этапа планового учения военнослужащие отработают нанесение огневого поражения условному противнику в маневренной обороне, а также ведение рейдовых и обходящих действий в наступлении. Особое внимание будет уделено выполнению задач в составе разведывательно-огневых комплексов с применением разведывательной авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Учение плановое и завершится в конце недели.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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