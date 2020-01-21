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21.01.2020 (15:30)

Боевые расчёты зенитных ракетных войск Ленинградской армии ВВС и ПВО начали подготовку к боевым стрельбам

В Гатчине (Ленинградская обл.) на базе учебного центра зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жуковского боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» соединения ПВО Ленинградского объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны приступили к подготовке к тактическому учению с боевой стрельбой.

Первый этап двухнедельной подготовки — сдача входного контроля по основным дисциплинам: ракетно-стрелковой, технической, тактической и специальной подготовкам. Затем — интенсивная теоретическая и практическая подготовка к стрельбе в специализированных учебных классах с использованием компьютерно-информационных комплексов и непосредственно на зенитной ракетной технике дивизиона. Возможности комплексов позволяют военнослужащим, входящим в состав боевых расчётов, в полной мере отработать комплекс задач по ведению противовоздушного боя в различных условиях воздушной и помеховой обстановки

Заключительный этап подготовки — зачёт на допуск к самостоятельной работе, который включает сдачу нормативов боевой работы, теоретический срез знаний руководств и правил стрельбы, а также ведение условного противовоздушного боя в составе боевого расчета.

В апреле на государственном полигоне Ашулук (Астраханская обл.) в рамках третьего этапа тактического учения боевые расчёты зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО проведут боевые стрельбы зенитными управляемыми ракетами по мишеням «Фаворит», «Кабан», «Пищаль», «Армавир» и др., имитирующим современные и перспективные средства воздушного нападения противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
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