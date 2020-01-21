21.01.2020 (14:45)

Спортсмены ЦСКА стали победителями чемпионата России по греко-римской борьбе

В Новосибирске завершился чемпионат России по греко-римской борьбе, где представители ЦСКА завоевали шесть медалей разного достоинства – три золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Олимпийский чемпион Давит Чакветадзе показал лучший результат в весовой категории до 87 кг. В финальном поединке армеец со счетом 4-2 одолел Александра Комарова. Третью ступень пьедестала почета разделили Вааг Маргарян и Артур Сокуров.

Победитель Первенства мира Александр Головин выиграл чемпионат России в весовой категории до 97 кг, в финале со счетом 3-1 одолев чемпиона мира и Европы, старшего лейтенанта Никиту Мельникова. Бронзовые награды разделили Данила Сотников и Артур Саргсян.

Лучшим в весовой категории до 130 кг стал чемпион мира Сергей Семенов. В финале спортсмен Центрального спортивного клуба Армии оказался сильнее Зураби Гедехаури – 3:0. Бронзовыми призерами турнира стали Рафаэль Цицуашвили и Виталий Щур.

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