21.01.2020 (14:30)

Пловцы ЦСКА показали отличные результаты на втором этапе Серии чемпионов по плаванию в Китае

В Пекине завершился второй этап Серии чемпионов по плаванию, где спортсмены Центрального спортивного клуба Армии стали обладателями четырех наград – двух золотых и двух бронзовых.

Двукратный чемпион Европы на короткой воде Владимир Морозов записал на свой счет в Пекине две золотые медали. Армейский пловец стал лучшим на дистанциях 50 м (21,55 секунды) и 100 м (48,32) вольным стилем.

Вторым на 50-метровке финишировал грек Кристиан Гколомеев, показавший результат 21,86 секунды, а третьим - Майкл Эндрю из США, на 0,3 секунды больше. «Серебро» второго этапа Серии чемпионов по плаванию завоевал россиянин Андрей Минаков, «бронзу» - бельгиец Питер Тиммерс.

Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы-2018 рядовой Анна Егорова стала третьей на 400-метровке вольным стилем. С результатом 4 мин 11 секунды армейская спортсменка уступила Айне Кешей (4:09) и Богларке Капас (4:11) из Венгрии.

Обладательницей бронзовой медали в Пекине стала многократный призер Всемирных военных игр лейтенант Светлана Чимрова. Спортсменка армейского клуба преодолела 200 м баттерфляем за 2 мин 09 секунды. Первенствовала венгерка Лилиана Силадьи, второе место заняла еще одна представительница Венгрии Катинка Хоссу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице