21.01.2020 (15:08)

Армейские бобслеисты завоевали три награды на этапе Кубка Европы в латвийской Сигулде

В латвийской Сигулде завершился этап Кубка Европы по бобслею. Армейские спортсмены Юлия Беломестных и Ростислав Гайтюкевич завоевали два «серебра» и одну «бронзу».

Бронзовый призер чемпионата России, участница зимних Олимпийских игр 2018 года Юлия Беломестных вместе с Полиной Назарук завоевала серебряную медаль в соревнованиях двоек, уступив на 0,5 секунды румынкам Андреа Греку и Катарине Вик. Первенствовали румынки с результатом 1 минута 43,48 секунды.

Серебряный призер Первенства мира и Кубка Европы спортсмен ЦСКА Ростислав Гайтюкевич завоевал «серебро» и «бронзу» в соревнованиях двоек среди мужчин.

Сперва армейский бобслеист стал вторым, выступая с Денисом Коротковым, которые на 0,41 секунды отстали от победителей — швейцарцев Симона Фридли и Грегори Джонса.

Затем Ростислав Гайтюкевич и Павел Травкин также в соревнованиях двоек заняли третье место — 1 минута 40,75 секунды.

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