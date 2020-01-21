21.01.2020 (14:40)

Российские и японские моряки в ходе совместного учения освободили судно, захваченное условными пиратами

Совместное учение антипиратской направленности между кораблями Балтийского флота и кораблями МССО Японии продолжаются в Аравийском море.

Сегодня в районе проведения учения был разыгран эпизод освобождения судна, захваченного условными пиратами. Эту роль исполнил морской танкер «Ельня». Члены его экипажа выступили в качестве пиратов, которые заняли позиции на надстройках и в помещениях судна. По замыслу учения группы освобождения и обезвреживания условных пиратов окружили «захваченное судно». Эсминец МССО Японии «Харусамэ» и сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» заняли позиции для огневой поддержки штурмовых групп.

После подавления огневых точек условных пиратов российская и японская группы антитеррора в считанные минуты провели штурм судна и обезвредили уцелевших флибустьеров. Затем морские пехотинцы Балтийского флота и группа досмотра с японского корабля провели совместный досмотр судна, освобожденного от условных пиратов.

Кроме эпизода освобождения захваченного судна, российские и японские военные моряки проведут совместные стрельбы малой артиллерией и крупнокалиберными пулеметами по морской цели, заблаговременно подготовленной и выставленной экипажем морского буксира «Виктор Конецкий».

Затем вертолеты морской авиации с российского и японского кораблей совершат перекрестные полеты с посадкой на палубу кораблей.

Сегодня же руководство учениями подведет итоги первого российско-японского учения по взаимодействию в пиратоопасном районе Индийского океана.

Вчера отряд кораблей Балтийского флота и эсминец МССО Японии «Харусамэ» провели совместные маневры по связи, обмену сигналами и тактическому маневрированию, в том числе и в ночное время суток.

СКР «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» покинули Военную гавань г. Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан, в декабре отряд кораблей Балтийского принял участие в морской фазе российско-индийского учения «Индра-2019 и в трехсторонних российско-китайско-иранских маневрах «Пояс морской безопасности-2019».

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